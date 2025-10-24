Ученые испекут хлеб с помощью бактерий, побывавших в космосе

Бактерии для хлебопекарных заквасок выдержали испытание космосом. Теперь ученые проверяют, как они будут работать, побывав на орбите.

Запущенный в августе этого года космический аппарат "Бион-М" вернулся из полета. На его борту находились необычные "пассажиры": грызуны, семена растений, а еще - культуры бактерий, используемых в хлебопечении.

НИИ хлебопекарной промышленности (НИИХП) "откомандировал" в космос элитные стартовые культуры: лиофильно высушенные молочнокислые бактерии, на основе которых создаются хлебопекарные закваски. В "обычной жизни" ученые тщательно сохраняют культуры бактерий, создавая им комфортные условия жизнедеятельности. Но на этот раз они хотели выяснить, пройдут ли бактерии испытание высокой радиацией и невесомостью.

После 30 дней в космосе бактерии вернулись на Землю, в испытательный центр НИИХП. В ходе первичных исследований установлено, что все они успешно перенесли полет в космическом пространстве и выжили! Даже те, что были без специального экрана, обеспечивающего защиту от радиации. Это значит, что в будущем, для участников внеземных космических экспедиций, можно будет рассчитывать наладить выпечку земного по рецептуре хлеба в новых условиях, после космического полета.

"Мы сравнили образцы, вернувшиеся с орбиты, с их аналогами, что хранятся в обычных - земных условиях, и проводим исследования морфологических и культуральных признаков образцов после полета. Сохранение свойств заквасок для выпечки хлеба в условиях космоса - это важный вопрос. Возможность выпекать хлеб участникам космических экспедиций - это может быть одной из целей. Но так же мы хотим проверить еще одно направление - может быть, штаммы, побывав на орбите, получат какие-то новые свойства, которые позволят получить новые, улучшенные закваски и для земных условий", - пояснила "РГ" заместитель директора НИИХП Олеся Савкина.

Научные сотрудники НИИ хлебопекарной продукции продолжат изучать свойства вернувшихся из космоса бактерий. Им предстоит выяснить: как поведут себя бактерии после космического полета, как повлияет высокий уровень радиации и невесомость на их свойства, могут ли появиться мутации, а вместе с ними и новые устойчивые признаки и биотехнологические свойства у таких бактерий. И, конечно, самый интересный вопрос: каким будет хлеб, выпеченный с помощью таких заквасок.

В целом же, как говорят ученые, анализ результатов миссии "Бион-М №2" позволит выработать решения по защите человека в полетах на высокоширотные (полярные) орбиты и его адаптации к экстремальным условиям. Ученые будут исследовать возможные методы предотвращения или минимизации негативных последствий пребывания в космосе.