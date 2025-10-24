Выяснилось, зачем 600 лет назад инки построили дом-рупор

В Перу, в отдаленном городке Уайтара, сохранилось уникальное сооружение — единственное в своем роде здание, построенное представителями древней цивилизацией инков специально для усиления звука. Исследователи предполагают, что эта постройка, известная как «карпа уаси» (что означает «дом-палатка»), работала как гигантский рупор, направляя звуки барабанов или музыки далеко за свои пределы.

Изучением этого необычного памятника занимается Стелла Нэйр, доцент кафедры истории искусств Калифорнийского университета (США), вместе с командой специалистов по акустике из Стэнфордского университета (США).

Здание возвели в середине XV века. Главная особенность «карпа уаси» — его нестандартная конструкция. В отличие от других прочных зданий инков, оно имеет всего три стены и большое отверстие с одного торца. Именно такая открытая форма, по мнению ученых, и позволяла эффективно направлять и усиливать звук, например, барабанный бой, который мог оповещать о начале или окончании битвы.

«Звук высоко ценился и был невероятно важной частью архитектуры Анд и инков — настолько важной, что строители допускали некоторую нестабильность в конструкции именно из-за ее акустического потенциала», — пояснила исследовательница.

По иронии судьбы, эта «нестабильная» конструкция простояла века. Ученые считают, что она сохранилась благодаря тому, что испанские поселенцы позднее построили на ее фундаменте церковь, которая и укрепила древние стены.

Сейчас команда исследователей проводит точные замеры здания и создает его 3D-модель. Это позволит смоделировать, как звук распространялся внутри и вокруг «карпа уаси» сотни лет назад.

«Мы изучаем возможность того, что "карпа уаси" могла усиливать низкочастотные звуки, например удары в барабан, с минимальной реверберацией, — отметила Стелла Нэйр. — Благодаря этому исследованию мы впервые сможем определить, какие звуки ценились инками».

Это открытие показывает, что инки были не только гениальными каменщиками, но и тонкими знатоками акустики, встроившими управление звуком в саму архитектуру своих городов.