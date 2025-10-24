В Адыгее найдены сотни артефактов, датируемых I–II веками н.э.

В Тахтамукайском районе Адыгеи завершены масштабные археологические изыскания на территории древнего поселения, датируемого I–II веками нашей эры. Обширные работы, охватившие участок в 40 тысяч квадратных метров, позволили обнаружить свыше 600 различных объектов. Информацию об этом предоставил глава республики, Мурат Кумпилов, в своем тelegram-канале.

Среди многочисленных артефактов особого внимания заслуживают образцы керамики и глиняные таблички меотского происхождения, покрытые загадочными символами. Выдающейся находкой стала антропоморфная накладка, украшавшая ручку бронзового сосуда. Предположительно, данный предмет является образцом провинциально-римской металлопластики.

Уникальным открытием на территории городища стало обнаружение фрагментов культурных слоев, относящихся к эпохе ранней бронзы и связанных с майкопской археологической культурой. В процессе раскопок были найдены конусовидные подставки для очагов, обломки посуды, глиняные фигурки животных, а также каменные топоры.

По словам Мурата Кумпилова, все обнаруженные артефакты переданы в фонды Национального музея Республики Адыгея. Собранные коллекции представляют огромную ценность для изучения истории региона и сохранения его культурного наследия.

В Адыгее продолжаются раскопки кургана Четук-2.

В Едином реестре Адыгеи насчитывается свыше 4,2 тысячи объектов культурного наследия.