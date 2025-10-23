В Британии сделали неутешительный прогноз для будущих поколений

Британский психолог Джеймс Марриотт заявил, что у нового поколения не будет расти IQ из-за использования телефонов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Он отметил, что люди больше не усваивают информацию из книг — они получают ее через TikTok и телефоны. По мнению Марриотта, это «совершенно неправильно». Психолог отметил, что современные исследования довольно точны и показывают снижение грамотности и умение считать, а также способности рассуждать.

«Практически достоверно, что IQ повышался из года в год практически каждый год в 20 веке. Мы знаем, что, по-моему, примерно с середины 2010 годов он начал снижаться», — заявил эксперт.

Марриотт назвал «довольно очевидным» тот факт, что снижение когнитивных способностей у нового поколения связано с массовым внедрением смартфонов в общество.