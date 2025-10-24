Стало известно, что помогло шумерам построить первые города

Историю появления первых городов обычно рассказывают так: между Тигром и Евфратом, на сухих равнинах Месопотамии, люди научились возводить ирригационные каналы, приручили реки и превратили пустыню в плодородные поля. На этой основе около пяти тысяч лет назад появились шумерские города — Ур, Урук и Лагаш.

Однако новая работа археологов, опубликованная в журнале PLOS ONE, показывает, что все начиналось совсем иначе.

Загадка без правителя и каналов

Археолог Рид Гудман из Университета Клемсона задался простым, но неудобным для историков вопросом: как могли возникнуть такие большие поселения, если еще не существовало государства, способного строить и управлять масштабными системами каналов?

Ответ исследователи нашли не в архивах, а под землей — в буровой колонне длиной 25 метров, извлеченной с территории древнего Лагаша, недалеко от современного города Эн-Насирия в Ираке. Слои осадков в ней охватывают семь тысяч лет истории региона.

Как приливы кормили людей

Анализ показал, что когда-то Лагаш находился гораздо ближе к морю. В самых древних слоях почвы ученые нашли морские раковины и следы соленой воды. Это навело геолога Ливиу Джосяна из Океанографического института Вудс-Хоул на неожиданную мысль: ранние месопотамцы могли использовать не каналы, а приливы.

Семь тысяч лет назад Персидский залив был значительно уже и мельче, а приливы дважды в день поднимали уровень воды в реках. Слой соленой воды оставался внизу, а пресная вода всплывала вверх, и люди могли направлять этот поток прямо на поля.

«Когда вода поднимается дважды в день, ее можно легко использовать для полива, — объясняет Джосян. — Не нужно копать каналы на десятки километров».

Дельта, которая кормила цивилизацию

Такой естественный «дыхательный механизм» рек создавал стабильные условия для земледелия. Поля с пшеницей и пальмами регулярно получали влагу и свежие наносы почвы. Благодаря этому появлялись все новые плодородные участки, и поселения росли.

«Фактически, сама река строила города, — говорит Гудман. — Люди просто следовали за ее ритмом».

Археолог Дженнифер Пурнелл из Университета Южной Каролины отмечает, что это открытие переворачивает привычное представление о зарождении цивилизации:

«Речь идет не о покорении пустыни. Это была жизнь в дельте, где приливы сами приносили урожай».

Как опыт превратился в организацию

Постоянное изобилие дало людям возможность пробовать новые ремесла и формы совместной жизни.

«Когда у вас есть запас продовольствия, появляется пространство для экспериментов — с ремеслами, торговлей, социальными ролями», — говорит археолог Наоми Миллер из Пенсильванского университета.

Но изобилие длилось недолго. Со временем дельта изменила форму, а весенние паводки перестали быть предсказуемыми. Тогда люди начали укреплять берега, копать каналы и возводить склады. Так, по мнению Гудмана, именно попытка сохранить старую систему породила новую — государственную.

«Первые цари в Лагаше уже говорят о строительстве крупных каналов. Это была реакция на ускользающую стабильность», — поясняет он.

Большинство специалистов признают: новая гипотеза помогает объяснить, как тысячи людей смогли жить бок о бок задолго до появления царей и инженеров.