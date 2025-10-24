Невероятно прожорливую планету обнаружили в космосе

В глубинах космоса астрономы обнаружили необыкновенно прожорливую планету. Она так быстро поглощает окружающий ее газ, что вот-вот превратится в звезду. Ничего подобного ученые еще не видели.

Планету-обжору под названием Cha 1107-7626 нашли в созвездии Хамелеона ученые Европейского космического агентства.

Это так называемая планета-сирота. То есть вращается она не вокруг звезды, а свободно движется в космосе.

«Происхождение блуждающих планет до сих пор остается загадкой, – говорится в докладе астрофизиков. – Нынешнее открытие показывает, что Cha 1107-7626 формируется скорее как звезда, а не как планета».

С таким наука еще не сталкивалась. Никто и подумать не мог, что планетарный объект ведет себя как звезда.

То, что открылось взору исследователей, потрясло их. Молодая планета находится в центре огромного облака газа и пыли и активно развивается. Сейчас она в 5–10 раз массивнее Юпитера, крупнейшей планеты Солнечной системы. Но благодаря своему отменному аппетиту скоро станет еще больше, сказал один из астрономов агентству Франс пресс.

Планета поглощает 6 млрд т газа каждую секунду. Менее чем за две минуты она «съедает» столько же газа, сколько Россия производит за год. Мировой объем добычи газа на Земле Cha 1107-7626 уминает всего за 10 минут.

Со столь жадным «едоком» ученые еще не сталкивались. Планета-обжора стала самым голодным объектом за всю историю наблюдений.

Для Земли она не представляет угрозы. Ненасытный проглот находится далеко от нашей планеты, на расстоянии 620 световых лет.

«Все планеты-гиганты прожорливы. Но не всем так везет с «питанием», как Cha 1107-7626, – рассказал корреспонденту ИА «ДОН 24» директор Донской астрономической обсерватории ЮФУ Валерий Тупицын. – При таком обилии пищи (много газа) планета достаточно быстро по космическим меркам станет звездой».

Нечто подобное есть и в нашей Солнечной системе.