На смартфонах Android возникли проблемы с приложением Spotify

Пользователи Android-смартфонов, включая Samsung Galaxy и Google Pixel, столкнулись с неожиданной проблемой: приложение Spotify начало внезапно вылетать и зависать без очевидной причины. Жалобы на сбои стали появляться на форумах Spotify и Reddit, а проявляться они начали примерно две недели назад. Проблема носит случайный характер — одни владельцы смартфонов замечают редкие зависания, другие не могут запустить приложение вовсе, независимо от модели устройства.

Некоторые пользователи пытались решать проблему через переустановку Spotify или смену Wi-Fi-сети, но это не дало стабильного результата. Отмечается, что при использовании мобильного интернета приложение работает без сбоев, что указывает на возможные неполадки в обработке Wi-Fi-соединений. Как сообщает PEPELAC.NEWS, временным вариантом остаётся откат на предыдущую версию приложения или переход на мобильные данные до выхода исправления.

Сбой осложняет использование крупнейшего музыкального сервиса в мире, особенно учитывая интеграцию Spotify с Android Auto и голосовыми ассистентами. Предполагается, что очередное обновление совместимости могло стать источником непредвиденных ошибок, затронувших тысячи пользователей. Пока компания официально не назвала срок выпуска исправления, пользователи вынуждены искать обходные пути, чтобы продолжить прослушивание музыки без перебоев.