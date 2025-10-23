Новый вид лютика нашли в горах Таджикистана

В Таджикистане ботаники обнаружили новый вид растения, ранее не известный науке. Он относится к семейству лютиковых и получил название «лютик Бобоева» в честь выдающегося таджикского ученого и основателя Кулябского ботанического сада Тилло Бобоева.

Открытие представили ученые Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана во время научной сессии «Сохранение биоразнообразия в ботанических садах Таджикистана», которая прошла в Кулябе. Инициатором и одним из авторов открытия выступил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Курбонали Партоев.

Редкий вид был обнаружен в 2023 году во время полевых исследований в горном массиве Даштиджум, в районе Шамсиддин Шохин. Проведённые генетические исследования и ДНК-анализ, выполненные в Китае, подтвердили уникальность растения и его принадлежность к семейству лютиковых.

Лютик Бобоева растет на высоте свыше 2300 метров над уровнем моря и встречается исключительно в пределах Таджикистана, что делает его эндемиком республики. Ученые отмечают, что растение обладает приятным ароматом, выразительными цветами и может использоваться в декоративном цветоводстве благодаря способности размножаться как семенами, так и корневищем.

Научное сообщество считает, что открытие нового вида подчеркивает значимость исследований по сохранению флористического богатства Таджикистана. В ходе сессии специалисты обсудили меры по защите редких и эндемичных растений, а также роль ботанических садов в их сохранении. Особое внимание уделили деятельности Кулябского ботанического сада имени Тилло Бобоева, где собрано более 220 редких эндемичных видов флоры.

По словам профессора Курбонали Партоева, присвоение имени Тилло Бобоева новому виду является признанием его вклада в развитие ботанической науки и сохранение природного наследия страны.

