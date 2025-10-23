Шокирующий вывод ученых: у Земли будет две Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) официально заявило, что у Земли теперь есть два спутника, и второй из них будет оставаться рядом с нашей планетой до 2083 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты обсерватории Pan–STARRS на Гавайях в прошлом месяце впервые сообщили о существовании «квазилуны» под названием «2025 PN7». Они пояснили, что на самом деле это астероид, который с 1960-х годов движется вокруг Солнца по орбите, похожей на нашу.

В отличие от Луны, которая хорошо видна невооруженным глазом, этот объект можно наблюдать только через мощные телескопы. Может показаться, что он движется вокруг Земли, но 2025 PN7 на самом деле не связан с нашей планетой гравитационно и в конечном итоге вернется в открытый космос, отмечают специалисты.

Как указывают в Мадридском университете Комплутенсе, более трех десятилетий спустя широко признано, что такие объекты являются естественными и представляют собой вторичный пояс астероидов, который занимает область, в которой система Земля-Луна вращается вокруг Солнца.

Новая квазилуна, «маленькая и слабая», долгое время оставалась незамеченной, отмечают специалисты. Объект 2025 PN7 удален от Земли на значительные расстояния — от 2,8 миллиона миль (4,5 миллиона километров) до 37 миллионов миль (59 миллионов километров).