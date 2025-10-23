Разработан алгоритм для ускорения развития рекомендательных ИИ

Российские ученые обнаружили, что развитию рекомендательных систем на базе различных методов машинного обучения сейчас серьезным образом препятствует то, что их создатели уделяют недостаточно внимания корректной фильтрации данных.

Для решения этой проблемы исследователи создали алгоритм, позволяющий подбирать оптимальный порог фильтрации, сообщила пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI.

"Мы показали, что произвольный и нефиксированный выбор порога "холодного старта" (отделяющего новых пользователей и товары от уже известных системе объектов - прим. ТАСС) может радикально изменить выводы исследования. Прозрачная методология необходима для корректного обучения и сравнения рекомендательных алгоритмов", - пояснил научный сотрудник группы "Технологии персонализации" Института AIRI Никита Сухоруков, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Ученые впервые всесторонне изучили то, как исследователи в области разработки рекомендательных систем решают так называемую проблему "холодного старта". Она проявляется в том, что в наборах данных, используемых для обучения и работы подобных ИИ, присутствуют сведения о новых пользователях, о предпочтениях которых мало чего известно, а также относительно новые товары, с которыми юзеры относительно мало взаимодействовали.

Наличие подобных данных в выборке часто ведет к ухудшению качества рекомендаций, из-за чего разработчики ИИ отфильтровывают их, опираясь на некий минимальный порог взаимодействий. Российские ученые заинтересовались, какие пороги обычно выбирают разработчики и как они обосновывают их. Для получения подобных сведений Сухоруков и его коллеги проанализировали сотни работ, представленных в последние три года на одной из крупнейших научных конференций по рекомендательным системам.

Проведенный исследователями анализ неожиданно показал, что лишь 10% участников этой конференции обосновывали необходимость фильтрации, при этом никто не пояснял в своих научных работах, почему выбран конкретный порог, что может привести к заметному ухудшению качества рекомендаций при неудачном выборе порога. Это побудило Сухорукова и его коллег разработать подход, который в перспективе позволит автоматическим образом подбирать порог отсечения для конкретных систем ИИ и наборов данных.

Используя эту методику, ученые изучили качество работы четырех популярных ИИ-систем с наборами данных, включающими в себя рейтинги фильмов и предметов искусства, а также отзывы о косметике и оценки пива. Проведенные исследователями расчеты показали, что оптимальный порог для отсечения различался не только для разных задач, но и разных рекомендательных систем, некоторым из которых требовалось в три раза больше взаимодействий, чем другим алгоритмам. Все это говорит о необходимости корректного подбора порога фильтрации для каждого индивидуального случая, подытожили исследователи.