В России представили бюджетный тонкий смартфон с батареей на 5160 мАч

Компания TECNO представила в России смартфон TECNO SPARK Slim и ноутбук MEGABOOK S14, которые получили рекордные показатели по толщине и весу в своих категориях. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

По заявлениям производителя, TECNO SPARK Slim стал самым тонким в мире смартфоном со скругленным AMOLED-экраном — толщина корпуса новинки составляет 5,93 мм. При этом устройство оснащено аккумулятором емкостью 5160 мАч.

Устройство также получило 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4500 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i, а звук обеспечивают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Корпус смартфона весом 154 грамма выполнен из стекловолокна, а за его производительность отвечает чип MediaTek Helio G200, дополненный фирменным сопроцессором TECNO T1, отвечающим за стабильный вывод изображения.

Среди прочих особенностей отмечается наличие 8 ГБ оперативной памяти и накопителя до 256 ГБ, поддержки быстрой зарядки мощностью 45 Вт, голосового ассистента Ella на базе TECNO AI, светодиодной подсветки в блоке камер и защиты по стандарту IP64.

Компания также представила TECNO MEGABOOK S14 — ноутбук весом 899 граммов, который стал самым легким в мире среди моделей с 14-дюймовым OLED-дисплеем. Разрешение экрана составило 2,8K, а частота обновления — 120 Гц.

Ноутбук оснащается процессорами Intel Core Ultra со встроенным нейропроцессором (NPU), до 32 ГБ LPDDR5X оперативной памяти и SSD до 2 ТБ.

Третьей новинкой в России стал MEGABOOK T14 Air — ноутбук весом 999 граммов в цельнометаллическом корпусе с поддержкой Wi-Fi 6E.

Новинки уже поступили в продажу в России по цене от 22,9 тыс. руб. Ноутбуки оценили от 56,9 и 114,9 тыс. руб.