В России рекордно подешевел iPhone 17

Стоимость базового iPhone 17 на 256 ГБ снизилась в России до 30% за первый месяц продаж. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

© Apple

На старте продаж российские магазины предлагали iPhone 17 по цене от 109,9 тыс. руб. После спада ажиотажа его стоимость снизилась до 103 тыс. руб. В октябре смартфон уже можно купить на маркетплейсах в среднем за 87 тыс. руб. При этом некоторые магазины предлагают новинку по еще более низким ценам — в среднем за 76 тыс. руб.

iPhone 17 — это первый базовый смартфон Apple с ProMotion-экраном, поддерживающим частоту обновления изображения 120 Гц. Устройство также получило более производительный 3-нм процессор Apple A19 и квадратную фронтальную камеру Center Stage с поддержкой горизонтальных селфи.

Вместе с тем были обновлены тыльные камеры: основной и ультраширокоугольный модуль получили сенсоры по 48 Мп каждый. Также iPhone 17 поставляется в базовой модификации с памятью объемом 256 ГБ, кнопкой Camera Control, вырезом Dynamic Island, клавишей Action Button и портом USB-C.