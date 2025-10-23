Найден способ извлекать энергию из ветра, создаваемого поездами

Исследователи из Манчестерского университета разрабатывают необычную технологию, которая позволяет использовать сильный поток воздуха в железнодорожных туннелях для генерации электроэнергии.

© Naukatv.ru

Идея основана на эффекте «поршневого ветра»: когда поезд движется по узкому туннелю, он выталкивает вперед и втягивает за собой воздух, создавая мощный поток, который можно использовать для производства электричества.

Турбины нового типа

Команда инженеров совместно с манчестерской компанией Q-Sustain Limited создала турбины с вертикальной осью вращения (VAWT), способные улавливать этот поток. По словам доктора Амира Кешмири, руководителя проекта:

«Наш инструментарий VerXis позволяет превращать данные о геометрии туннеля и графике движения поездов в экономические показатели, пригодные для инвесторов, всего за несколько минут. Это делает поршневые турбины не только технически жизнеспособными, но и привлекательными для финансирования».

Проект стартует на Транспеннинской магистрали (Англия), где инженеры будут изучать эффективность турбин в реальных условиях. Предварительные исследования показали, что поток воздуха в туннелях имеет значительный энергетический потенциал. Для оценки проектов команда разработала специальное программное обеспечение VerXis Wind, которое помогает прогнозировать эффективность и окупаемость установки.

Потенциал и масштабирование

Азхар Куайюм, директор Q-Sustain, отметил:

«VerXis позволяет нам быстро тестировать и адаптировать конструкции турбин под конкретный туннель. Мы можем принимать решения на основе данных и внедрять экологичные решения в железнодорожную инфраструктуру, поддерживая цели по нулевым выбросам».

В случае успеха технология может быть масштабирована на другие транспортные сети по всему миру, открывая путь к интеграции возобновляемой энергии в инфраструктуру.

По словам экспертов, использование туннельного потока как источника энергии может радикально изменить подход к проектированию железнодорожной сети. Аналогично тому, как ветровые мельницы веками использовали природный ветер, современные туннели могут стать мини-электростанциями, генерирующими чистую энергию прямо на месте.