Эксперт оценил опасность чрезмерного увлечения ИИ

Алексей Лукацкий, специалист по информационной безопасности, в интервью для aif.ru обсудил риски, связанные с чрезмерным использованием искусственного интеллекта.

По словам собеседника, использование любого инструмента не опасно, если подходить к этому разумно. Главное — не погружаться в процесс без ясного понимания целей, отметил он. Речь идет обо всех инструментах, включая сам ИИ, компьютерные игры и просмотр ТВ.

Лукацкий считает, что разницы между искусственным интеллектом и всем остальным абсолютно нет. По его мнению, «нужно четко понимать, для чего конкретно необходимо применить ИИ, и впустую не увлекаться им».

Как ранее сообщалось, исследование Европейского вещательного союза (EBU), проведенное при поддержке BBC, показало, что ИИ-помощники предоставляют искаженные ответы почти в половине случаев.

В исследовании приняли участие профессиональные журналисты из 22 общественных СМИ 18 стран, которые оценивали более 3 тысяч ответов от ChatGPT, Copilot, Gemini и Perplexity по таким критериям, как точность, качество источников, способность отделять мнение от фактов и предоставление контекста.