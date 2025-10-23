Nubia представила фотофлагман в ярких цветах

Nubia представила в Китае свой новый флагманский смартфон Z80 Ultra, пришедший на смену прошлогодней модели Z70 Ultra. Главной особенностью устройства стала камера.

Смартфон оснащён 35-мм сенсором Light and Shadow Master 990, способным создавать высокодетализированные снимки. Он работает в паре с «сверхбольшим» 18-мм сверхширокоугольным объективом и 15-см телеобъективом.

Дисплей

Nubia Z80 Ultra получил 6,85-дюймовый экран с разрешением 2688×1216 пикселей, частотой обновления 144 Гц и частотой отклика на касание до 3000 Гц. Пиковая яркость достигает 2000 нит. Экран поддерживает функцию AI Eye Protection, автоматически регулирующую цветовую температуру и другие параметры в зависимости от времени суток и региона.

Аппаратная часть

За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5, в сочетании с памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.1. Nubia утверждает, что Z80 Ultra использует тот же игровой движок, что и RedMagic 11 Pro, обеспечивая улучшенную графику и плавность. Система охлаждения включает 3D Ice Steel VC-радиатор с увеличенной на 35% площадью теплоотвода.

Ёмкость аккумулятора – 7200 мАч. Поддерживается проводная зарядка 90 Вт и беспроводная 80 Вт.

Камеры

На задней панели расположена тройная камера:

50 Мп главный модуль OmniVision OV50H (1/1,3″, f/1.7, ЭФР 35 мм, OIS);

50 Мп сверхширокоугольный объектив OmniVision OV50E (1/1,55″, ЭФР 18 мм, автофокус для макро, 7 линз, OIS);

64 Мп телеобъектив-перископ OmniVision OV64B (1/2″, f/2.48, ЭФР 85 мм, OIS).

Под дисплеем установлена фронтальная камера 16 Мп (OmniVision OV16E10, 1/2.77″, f/2.0).

Телефон поддерживает систему AI Photography Master – голосового помощника, подсказывающего пользователю и объекту съёмки нужные позы и ракурсы для получения лучших кадров.

Остальные характеристики

Поддерживаются:

две SIM-карты, 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE;

Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5), ГЛОНАСС;

USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, сканер отпечатков под экраном;

защита корпуса IP68/IP69.

Габариты устройства – 164,5×77,2×8,6 мм, вес – 227 грамм. Работает Z80 Ultra под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Nebula AIOS 2.

Сроки выхода, цвет и цена

Nubia Z80 Ultra уже поступил в продажу в Китае. Также подтвержден глобальный запуск новинки. Новый телефон доступен в трёх цветах: Phantom Black, Condensed Light White и Starry Night Collector’s Edition. Также доступна версия Luo Tianyi, выполненная в цветовой гамме China Red с задней крышкой, украшенной узнаваемыми элементами персонажа «Цзиньивэй».

Цена Nubia Z80 Ultra:

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 4999 юаней ($701);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 5299 юаней ($744);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 5699 юаней ($800).

Цена коллекционного издания Nubia Z80 Ultra Starry Night Limited Edition:

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 5599 юаней ($786);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 5999 юаней ($842).

Цена Nubia Z80 Ultra Luo Tianyi Limited Edition:

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 5799 юаней ($814).

Цена профессионального комплект для фотосъемки Professional Photography Kit обойдётся в 669 юаней ($94).