Почему люди так отчаянно охотятся за привидениями?

Популярность спиритических сеансов викторианской эпохи привела к тому, что сегодня охота на привидения — одно из самых популярных паранормальных хобби на планете. Портал theconversation.com рассказал, как оно зародилось и почему убежденные сыщики продолжают поиски.

© Unsplash

Активные поиски привидений стали международным феноменом в 1848 году, когда молодые сестры Кейт и Мэри Фокс популяризовали код, который якобы помог им наладить коммуникацию с призраком на их ферме близ Нью-Йорка.

Через пять лет, по разным подсчетам, сестры заработали $500 000. Спиритуализм распространился по миру, став особенно популярным в Великобритании, Франции и Австралии. Тренду также помогла скорбь на фоне американской гражданской войны и, в начале XX века, утраты многих людей в результате Первой мировой.

Люди обращались к спиритуализму и охоте на привидения не только ради славы и богатств, но и в поисках искренней надежды на то, что смерть — не обязательно конец.

Но параллельно спиритуализму набирало обороты движение скептиков, которые хотели раскрыть истинную сущность привидений. Наиболее ярыми критиками практики спиритуализма были иллюзионисты: они считали, что медиумы пытались скопировать их ремесло, но в гораздо более сомнительном, с точки зрения морали, ключе. По крайней мере, аудитория иллюзионистов прекрасно знала, что ее обманывают.

Так, легендарный волшебник Гарри Гудини, например, часто спорил со своим близким другом и убежденным спиритуалистом, сэром Артуром Конан Дойлом, по поводу мошеннических практик медиумов.

С появлением современных научных лабораторий, а также разработкой портативных устройств для записи звука и видео, охота на привидения стала еще более популярным, сенсационным хобби. Гарри Прайс, исследователь паранормальных явлений, использовал охоту на привидения чтобы создать культ собственной личности, вынюхивая любую интересную историю, которая потенциально могла попасть в новости.

В то же время, именно Прайс первым вывел паранормальные исследования в медиа в качестве формы развлекательного контента. В 1936 году он впервые провел живую радиотрансляцию из дома с привидениями на BBC, что, по сути, стало забытой предтечей современных передач и роликов о паранормальных явлениях. Нынешние реалити-шоу до сих пор во многом подражают формату его трансляции.

На «рынке» охоты на привидения царит неожиданно плотная конкуренция, поскольку разные группы исследователей и охотников стараются найти как можно более убедительные доказательства паранормальных феноменов. Многие работают с инструментами, похожими на что-то из фильма Ghostbusters — от сенсоров, собирающих информацию об электромагнитном поле, до высокотехнологичных микрофонов.

В погоне за максимально «научными» доказательствами, популярностью и уважением многие исследователи порой заходят на псевдонаучную территорию, но они не сдаются. Даже несмотря на несколько веков безуспешных экспериментов, поиски паранормального по-прежнему популярны.