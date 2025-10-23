Названы лучшие телевизоры с экранами от 32 до 65 дюймов

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших телевизоров по соотношению цены и качества с экранами от 32 до 65 дюймов.

© Пресс-служба TCL

Открывает список Hisense 32A5NQ стоимостью от 16,8 тыс. руб., который может похвастаться QLED-дисплеем на 32 дюйма с разрешением Full HD и яркостью 220 нит, стереосистемой мощностью 16 Вт, наличием USB-C для подключения к ПК или ноутбуку, фирменной ОС VIDAA, игрового режима с минимальной задержкой отклика изображения и спортивного режима с ИИ для просмотра спортивных мероприятий.

Следом идет «Яндекс.ТВ Станция Бейсик», которая при цене от 29,4 тыс. руб. предлагает 43-дюймовую KSF LED-панель с разрешением 4K, поддержкой HDR10 и яркостью 320 нит, стереодинамики мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Audio, фирменную YaOS X со встроенной «Алисой» и поддержкой Android-приложений путем установки APK-файлов.

Топ-3 замыкает TCL 50V6C, оснащенный 50-дюймовым DLED-экраном с 4K-разрешением, поддержкой HDR и яркостью 260 нит, фирменным движком AiPQ с ИИ-технологиями для оптимизации качества изображения, стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio и мощностью 20 Вт, ОС Google TV с поддержкой Android-приложений и магазина Google Play. В России эта модель предлагается от 38,4 тыс. руб.

В подборку также вошли Tuvio 4K Ultra HD MiniLED Frameless 55 и Hisense 65E7Q Pro стоимостью 47,7 и 66,3 тыс. руб. соответственно.