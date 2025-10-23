Выявлены ключевые климатические факторы роста камчатских елей

Исследователи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга определили главные климатические факторы, влияющие на рост деревьев в еловых лесах полуострова. Результаты исследования особенно актуальны в условиях глобального потепления, сильнее всего затрагивающего бореальные экосистемы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам научного сотрудника лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ Сергея Дудова, в ходе экспедиции были отобраны дендрохронологические образцы всех видов деревьев еловых лесов.

"В итоговый анализ вошло более 600 образцов. Максимальный возраст ели аянской достигал 336 лет", - отметил ученый.

Исследование показало, что рост ели аянской лимитируют температурные показатели в течение всего вегетационного периода.

"При сохранении тренда роста летних температур можно ожидать увеличение ширины годовых приростов деревьев", - пояснила научный сотрудник лаборатории КамГУ им. Витуса Беринга Татьяна Петренко.

Ученые установили, что различные виды деревьев по-разному реагируют на климатические изменения. В то время как ель аянская чувствительна к летним температурам, рост березы каменной положительно зависит от зимних осадков и пониженных температур в начале весны.

Отмечается, что полученные результаты имеют важное практическое значение для лесного хозяйства и экологического прогнозирования. Они позволяют строить более точные модели развития бореальных лесов Камчатки в условиях меняющегося климата. Дальнейшие исследования экосистем региона планируется проводить в создаваемом "Кампусе первооткрывателей" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Здесь разместятся исследовательские лаборатории и технопарк, где над актуальными задачами смогут работать свыше тысячи студентов и ученых.