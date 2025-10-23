Apple удалила приложение с отзывами на мужчин

Apple удалила из App Store популярное приложение Tea, предназначенное для оценки мужчин и обмена отзывами о свиданиях, после многочисленных жалоб и утечек данных. Об этом сообщает портал 404 Media.

Как сообщили в Apple, решение о блокировке принято из-за нарушений правил App Store, связанных с модерацией контента и защитой конфиденциальной информации. Под запрет также попал клон приложения под названием TeaOnHer. В компании отметили, что получили чрезмерное количество жалоб, включая случаи публикации персональных данных несовершеннолетних.

Apple сослалась на положения своих политик, запрещающие передавать личные данные пользователей без их согласия, а также обязывающие разработчиков внедрять механизм для жалоб на неприемлемый контент.

Приложение Tea, запущенное летом, стремительно набрало популярность и вошло в топ App Store. Его концепция заключалась в том, чтобы женщины могли делиться отзывами на своих партнеров после свиданий. На сайте проекта утверждалось, что пользователи могут находить «проверенных мужчин с зеленым флагом», а также проходить биометрическую верификацию с помощью селфи.

Однако стремительный рост популярности сопровождался серьезными инцидентами с безопасностью. Участники форума 4chan заявили, что обнаружили уязвимую базу данных приложения, содержащую водительские удостоверения и фотографии пользователей. Спустя несколько дней произошла вторая крупная утечка, в результате которой в сеть попали личные переписки, включая сообщения о личной жизни, абортах и изменах.

После этого команда Tea временно отключила функцию чатов, а против сервиса был подан коллективный иск. Несмотря на инциденты, приложение продолжало расти по числу пользователей и оставалось доступным на Android.

Тем не менее Tea все еще доступно в Google Play, а его разработчики продолжают вести активность в социальных сетях.