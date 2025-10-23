Археологи и музейные специалисты в Адыямане на юго-востоке Турции сделали удивительное открытие: под водами плотины Ататюрка скрываются наскальные рисунки возрастом около 12 000 лет. Эти резные изображения, расположенные на крупном скальном массиве в районе Кахта, относятся к эпохе эпипалеолита и показывают сцены охоты с участием людей и животных.

Памятник впервые заметили местные рыбаки восемь лет назад, когда из-за засухи уровень воды в плотине значительно упал. В этом году долгий сухой сезон позволил археологам снова вернуться к месту, но рисунки все еще находились под водой, на глубине примерно одного метра в районе Белорен, сообщает газета Türkiye.

Документирование и сохранение подводного наследия

Сотрудники музея Адыяман провели детальное подводное исследование с использованием водолазного и фотооборудования. По словам директора музея Мехмета Алкана, поверхность скалы покрыта слоями раковин мидий, что затрудняет документирование.

«Несмотря на наличие ракушек, нам удалось убедиться в целостности резных фигур. Мы планируем очистить территорию и изготовить детальную копию для Музея Адыяман», — отметил Алкан

Заместитель директора Мустафа Челик подчеркнул трудности доступа к памятнику в период паводков.

«В этот сезон уровень воды самый низкий, что дает нам редкую возможность осмотреть резьбу. Она остается на глубине примерно полутора-двух метров», — пояснил он.

Искусство доисторической Анатолии

Гравированные изображения протянулись на восемь метров и достигают высоты около 70 сантиметров. Они созданы в технике гравировки — одном из древнейших способов художественного выражения. На камне изображены люди, горные козлы, лошади, волки, лисы и аисты. Сцена охоты оживает перед глазами, показывая повседневную жизнь и духовные представления людей того времени.

Эксперты считают, что эти резные изображения открывают уникальный взгляд на доисторическую жизнь Анатолии и раннее художественное творчество, существовавшее задолго до появления оседлого земледелия. Сходные находки зафиксированы в юго-восточной Турции, в том числе в Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе, что подтверждает репутацию региона как колыбели ранней цивилизации и символического искусства.

Плотина Ататюрка, одна из крупнейших в Турции и часть проекта «Юго-Восточная Анатолия» (GAP), с 1990 года значительно изменила местную экосистему. Колебания уровня воды создают угрозу эрозии, биологического обрастания и накопления осадков для затопленных археологических объектов.

Археологи подчеркивают, что цифровая документация и 3D-моделирование — ключ к сохранению таких памятников. В планах — комплексная очистка скалы, сканирование с высоким разрешением и изготовление музейной копии. Это позволит представить древние изображения публике, не подвергая риску оригинал.