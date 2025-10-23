Сигналы с кометы 3I/ATLAS угрожают Земле

Сигналы с кометы 3I/ATLAS представляют угрозу для Земли. И если их не принять во внимание, планету может постичь катастрофа, сравнимая с падением астероида 65 миллионов лет назад, заявил в беседе с «Абзацем» уфолог, эксперт по внеземным контактам Юрий Григорьев.

Собеседник Telegram-канала утверждает, что комета на самом деле представляет собой космический корабль инопланетян, стремящихся установить контакт с землянами. По его словам, они летят и говорят, что нашей планете угрожает космическая катастрофа.

Инопланетяне считают, что земляне не справятся в одиночку. Поэтому первые хотят вступить в контакт и решить проблему вместе, заявил Григорьев. В противном случае, как считают инопланетяне, Земля «останется наедине с этой проблемой и будет катастрофа», заявил уфолог.

Ранее Александр Киселев, астроном, популяризатор астрономии и космонавтики заявил, что комета 3I/ATLAS, известная как инопланетный корабль, достигнет максимального сближения с Землей 19 декабря 2025 года.

В Гарвардском университете ранее высказали предположение, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем. Одним из аргументов в пользу этой гипотезы, по словам специалистов, является его необычно большой размер, что не характерно для космических тел, прибывших из-за границы Солнечной системы.