Microsoft внесла важное изменение в работу Проводника Windows. После недавнего обновления Windows 11 (и других поддерживаемых версий) предпросмотр файлов, загруженных из интернета, теперь отключён по умолчанию.

Речь идёт о панели предварительного просмотра, которая отображает содержимое файла — например, изображение или документ — прямо в окне Проводника.

Теперь, если файл помечен как загруженный из Сети, Проводник просто покажет предупреждение:

«Файл, который вы пытаетесь просмотреть, может нанести вред вашему компьютеру. Если вы доверяете источнику, откройте файл, чтобы просмотреть его содержимое».

Это изменение — мера безопасности. В Microsoft пояснили, что ранее злоумышленники могли использовать уязвимость, связанную с обработкой HTML-файлов.

Если в них были ссылки на внешние ресурсы, при предпросмотре мог происходить утечка NTLM-хешей, с помощью которых можно было получить доступ к учётным данным пользователя.

Теперь система просто не загружает потенциально опасные элементы. При этом никакие другие функции не ограничены — файлы можно по-прежнему открывать, копировать и редактировать вручную.

Если пользователь уверен в безопасности файла, можно снять защитную метку: открыть свойства файла, поставить галочку «Разблокировать» — и предпросмотр снова заработает.

Обновление затрагивает все поддерживаемые версии Windows, включая Windows 11, Windows 10 (в том числе ESU-выпуски), а также серверные редакции: Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2025 и версию 23H2.