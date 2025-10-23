В Китае первая многоразовая ракета успешно прошла тест двигателя

Китайская частная космическая компания LandSpace сделала важный шаг к выводу на орбиту своей первой многоразовой ракеты Zhuque-3. 20 октября инженеры провели ключевое статическое огневое испытание двигателя, закрепив ракету на стартовом столе и запустив мотор на полную мощность.

© Телеканал «Наука»

Испытание прошло успешно, что приблизило запуск к реальности.

Что показало испытание

Статические огневые тесты — это один из последних шагов перед запуском. Они позволяют проверить работу двигателя при полной тяге, не поднимая ракету с земли. Во время проверки Zhuque-3 продемонстрировала стабильную работу всех девяти двигателей Tianque-12A, использующих метан и жидкий кислород. По словам компании, следующий этап — репетиция вертикальной сборки, осмотр и обслуживание перед орбитальным запуском и возвратом первой ступени.

Ракета имеет высоту 66 метров и способна выводить на низкую околоземную орбиту до 18,3 тонны полезного груза. Для сравнения, американская Falcon 9 берет на орбиту около 22,8 тонны. Структура Zhuque-3 во многом повторяет концепцию Falcon 9: двухступенчатая ракета с многоразовой первой ступенью и одноразовой разгонной.

Частные компании ускоряют космическую гонку

Китайская частная космическая отрасль развивается стремительно. LandSpace уже успешно запускала одноразовую Zhuque-2 четыре раза после первого неудачного старта. В прошлом году компания Space Pioneer впервые вывела на орбиту ракету с первой попытки, став пионером среди частных стартапов страны.

«Затем транспортное средство проведет запланированную репетицию вертикальной интеграции, прежде чем вернуться в техническую зону для осмотра и технического обслуживания. Это ключевой этап подготовки перед полноценным полетом», — заявили в LandSpace.

Руководители отрасли отмечают, что частные компании в Китае могут развивать технологии быстрее из-за менее строгого регулирования, чем в США. Однако быстрый прогресс не обходится без аварий. Например, Space Pioneer случайно отправила ступень ракеты в воздух при статическом испытании, и она упала на ближайшую гору.

Конкуренция с SpaceX и глобальный интерес

Zhuque-3 приближается к своей цели — конкуренции с SpaceX Илона Маска. Китайские инженеры надеются, что успешный запуск многоразовой ракеты позволит стране сократить затраты на космические миссии и ускорить развитие технологий, включая вывод спутников и коммерческие проекты на орбиту.

Испытания показали, что ракета выдерживает нагрузку и стабильно работает, а девять двигателей Tianque-12A синхронно обеспечивают тягу. Это важный показатель готовности к реальному запуску.

LandSpace планирует старт Zhuque-3 до конца года. Успех позволит компании не только подтвердить эффективность конструкции, но и заложить основу для будущих миссий с многоразовыми ракетами. Если все пройдет по плану, Китай станет третьей страной после США и России, которая освоит многоразовые носители на коммерческой основе.