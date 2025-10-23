Ученые оценили риски от вспышек на Солнце

В четверг ожидается продолжение повышенной вспышечной активности на Солнце, однако угрозы для Земли она не представляет благодаря спокойной геомагнитной обстановке, сообщили ученые.

В четверг повышенная солнечная активность не создаст непосредственных угроз для Земли, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Специалисты отмечают, что за последние сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, несмотря на высокую вспышечную активность на Солнце.

В лаборатории уточнили: «Вспышечная активность – повышенная, без прямых рисков для Земли». Такой же прогноз сохраняется и на ближайшие сутки: геомагнитная обстановка будет спокойной, а значимых для нашей планеты рисков не ожидается.

При этом астрономы подчеркивают, что события на обратной стороне Солнца, даже если они крупномасштабны, не включаются в общий анализ вспышечной ситуации и не влияют на текущие риски для Земли.

Напомним, накануне специалисты сообщили, что через два дня выброшенное после взрыва облако плазмы достигнет объекта 3I/ATLAS, который останется внутри этого потока минимум на полтора дня.

Ранее сообщалось, что уровень вспышечной активности на Солнце в ближайшее время приблизится к полной стабилизации.