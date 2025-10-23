Samsung разрабатывает умные очки

Во время презентации гарнитуры Galaxy XR компания Samsung закономерно сообщила, что разрабатывает ещё и умные очки с ИИ. Проект реализуется совместно с брендами Warby Parker и Gentle Monster, а также при участии Google.

© Ferra.ru

По словам руководителя Samsung по клиентскому опыту Джея Кима, новые очки будут сочетать «стиль, удобство и практичность» и станут частью экосистемы Android XR.

С каждой из компаний Samsung нацелена на разные аудитории. В сотрудничестве с Gentle Monster создаются стильные очки премиум-класса. Совместно с Warby Parker — более доступная версия для широкой публики.

Очки получат умные функции, разработанные при поддержке Google. Предполагается, что они смогут показывать уведомления, подсказки навигации, данные из приложений — всё прямо перед глазами пользователя. Также ожидаются встроенные камера, микрофон и динамики.

Внешний вид и дата выхода устройства пока не раскрыты.