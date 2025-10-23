Honor назвала сроки выхода MagicOS 10 на Android 16

Компания HONOR официально объявила график выхода новой оболочки MagicOS 10, основанной на Android 16.

Обновление принесёт переработанный интерфейс, улучшенную интеграцию между устройствами, систему MCP-архитектуры и расширенные возможности искусственного интеллекта.

Первыми обновление получат флагманские модели. Уже в октябре 2025 года MagicOS 10 появится на HONOR Magic V5, Magic 7, Magic 6, HONOR GT Pro и серии HONOR 400, а также на планшете MagicPad 3.

В ноябре обновление придёт на Magic V3, Vs3, Magic 5, а также на планшет GT 2 Pro. Затем, в декабре, MagicOS 10 станет доступна для Magic V2 и серии HONOR Tablet GT и V9.

Завершится волна обновлений в I квартале 2026 года — тогда прошивку получат модели HONOR Magic V Flip, HONOR 300, 200, 100, GT, а также устройства линеек Power и X.

Пользователи смогут проверить доступность прошивки вручную в настройках устройства или дождаться уведомления. Таким образом, все актуальные флагманы и большинство планшетов HONOR перейдут на Android 16 уже к весне 2026 года.