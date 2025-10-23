В Турции совершили находку, способную переписать историю региона

Турецкие археологи совершили находку, способную кардинально изменить представления о истории Анатолии. В древнем городе Керкенес в Центральной Анатолии обнаружены погребальные сооружения возрастом около 2600 лет, имеющие поразительное сходство с курганами степных народов Евразии.

© mk.ru

Наиболее значимой находкой стало круглое каменное сооружение диаметром 60 метров, аналоги которого ранее находили только в Центральной Азии. Как отмечает руководитель раскопок профессор Шевкет Дёнмез, эта конструкция сочетает в себе элементы кургана и священного места "кут", что характерно для скифской и гёктюркской культур.

Особую важность открытию придает возможное подтверждение гипотезы о присутствии прототюркских групп в Анатолии уже в VI веке до нашей эры. Если дальнейшие исследования подтвердят эту теорию, это отодвинет известные сроки появления тюркской культуры в регионе примерно на 2000 лет раньше общепринятой датировки.

Археологи, возможно, нашли в Турции затерянный город Арсамея

Раскопки в Керкенесе, отождествляемом с древним городом Птерия, ведутся при поддержке Министерства культуры и туризма Турции с участием ученых из нескольких университетов страны. Археологи продолжают работы, надеясь, что радиоуглеродный анализ и дополнительные исследования помогут прояснить происхождение уникальных сооружений.