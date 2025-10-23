Эксперты протестировали MacBook Pro M5

Издание Tom’s Hardware опубликовало обзор нового MacBook Pro с процессором Apple M5, отметив, что внешне устройство практически не изменилось, но внутренние обновления сделали его заметно быстрее.

Новый чип M5 с 10 ядрами (4 производительных и 6 энергоэффективных) демонстрирует прирост 10–20% производительности по сравнению с M4.

В Geekbench 6 ноутбук набрал 4288 баллов в одноядерном и 17 926 в многоядерном режиме — на 18% больше, чем у прошлогодней модели. Графика стала мощнее примерно на 30%, что особенно заметно в играх.

Скорость SSD выросла почти вдвое — при копировании 25 ГБ данных достигла 1917 МБ/с. Экран Liquid Retina XDR (3024 × 1964, 120 Гц) остаётся одним из лучших на рынке, а опция nano-texture (с доплатой в $150) снижает блики.

© Tom's Hardware

Автономность впечатляет — 18 часов 14 минут. Это значительно больше, чем у ноутбуков на Intel. При этом Apple сохранила алюминиевый корпус, шесть динамиков и привычный набор портов.

Однако цена и отсутствие Wi-Fi 7 могут отпугнуть часть покупателей. По мнению Tom’s Hardware, обновление оправдано для владельцев MacBook на M1 и M2, но обладателям M4 спешить с апгрейдом не стоит.