Названа причина аномалий в ионосфере перед землетрясениями

Исследование поможет совершенствовать методы прогнозирования землетрясений

Камчатские геофизики установили причину загадочных аномалий в ионосфере, возникающих перед сильными землетрясениями. Ученые обнаружили связь этих явлений с изменениями электрического сопротивления горных пород в земной коре.

На протяжении десятилетий специалисты фиксировали возмущения в ионосфере за 5–12 дней до подземных толчков, но не могли объяснить их происхождение. Популярная теория о влиянии радона не нашла подтверждения в расчетах. Теперь же исследователи доказали, что аномалии в ионосфере связаны с изменениями электрических свойств верхней части земной коры.

"Было показано, что в значительной мере появление аномалий в ионосфере перед сильными землетрясениями связано с изменениями удельного электрического сопротивления геосреды верхней части земной коры", — указано в статье исследователей.

Для проверки гипотезы команда под руководством Валерия Гаврилова изучила данные многолетнего мониторинга с Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона. С 2003 года там отслеживают изменения электрических свойств земной коры с помощью подземных электрических антенн в глубоких скважинах.

Ученые проанализировали данные, связанные с Шипунским землетрясением в августе 2024 года, и выявили четкую корреляцию между изменениями электрического сопротивления на разных глубинах и возмущениями в ионосфере. Результаты исследования важны для развития методов краткосрочного прогнозирования землетрясений. Дальнейшие исследования проведут в "Кампусе первооткрывателей", который строят на Камчатке.