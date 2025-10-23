Российский астрофотограф снял гигантского космического кракена

Известный астрофотограф Алексей Поляков вновь удивил своих поклонников и порадовал их уникальной фотографией.

© Алексей Поляков

Сибиряк запечатлел комплекс тёмных туманностей.

«На фотографии — молекулярные пылевые облака на границе трех созвездий: Овна, Тельца и Персея, — прокомментировал Алексей. — Не знаю, как вам, а мне, в этих причудливых очертаниях мерещится гигантский космический кракен. Там даже морда с глазницей угадывается».

Светящаяся дуга на фото — это объект Хербига-Аро, поясняет астрофотограф. Молодые звёзды, рождённые внутри пылевой туманности, начинают выдавливать пыль вокруг себя давлением света. Вот и получаются такие светящиеся дуги, на полученной фотографии их можно насчитать с десяток.

Фотографию гигантского кракена новосибирец сделал ещё в августе недалеко от села Курай в республике Алтай, однако опубликовал в соцсетях недавно. Как объяснил астрофотограф, изображение удалось получить параллельно со съёмкой тёмных туманностей в созвездии Цефея.

«Я поставил технику снимать восходящие Плеяды, с установкой на Полярную звезду не сильно парился, поэтому ограничился экспозициями по 30 секунд», — добавил автор.

Добавим, что комплекс пылевых туманностей, которые сфотографировал новосибирец, находится на расстоянии 450 световых лет от Земли, вдоль края молекулярного облака в Тельце. Молекулярным оно называется потому, что позволяет появляться молекулам водорода, в то время как в других областях межзвёздной среды содержится в основном ионизированный газ.