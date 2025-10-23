Названы главные недостатки смартфонов Google

Техническую поддержку смартфонов американской корпорации Google назвали худшей на рынке. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа обратили внимание на тред на Reddit, в котором владельцы смартфонов серии Pixel жаловались на свои устройства. Изучив комментарии, авторы Android Authority назвали главный недостаток смартфонов — плохая техническая поддержка и гарантийное обслуживание. Тред собрал почти 200 комментариев за 3 дня.

Пользователь под ником edmeraj рассказал, что он сдал свой Pixel 9 Pro из-за вышедшего из строя экрана. Однако ему отказали в обслуживании и попросили 500 евро (48 тысяч рублей) за ремонт, обнаружив негарантийное повреждение — небольшое пятно. «Они признали заводской дефект, но так же захотели, чтобы я заплатил за устранение небольшого пятна на дисплее», — подчеркнул автор.

Другой пользователь под ником Dramyre92 рассказал, что Google не стала ремонтировать бракованный экран смартфона, потому что нашла на дисплее небольшую царапину. Владелец устройства Pixel под ником No_Astronomer_5628 заявил, что ему пришлось дважды сдавать телефон из-за сломанного динамика по причине, что в первый раз специалисты не смогли его починить.

Участник треда Tr1plezer0 подытожил, что Google пытается найти мельчайшие повреждения, нанесенные по вине пользователя, и отказать в гарантийном ремонте — даже если признает наличие брака. Так, в сервисном центре отказались менять бракованный дисплей из-за того, что нашли на корпусе небольшую отметину, никак не связанную с экраном.

