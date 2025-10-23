Составлен топ-3 дешевых смартфонов до 10 тысяч рублей

Редакция портала "Палач" составила подборку из трех лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.

Открывает список Tecno Spark 40C, который при цене от 7,9 тыс.

руб. может похвастаться 6,67-дюймовым IPS-экраном с частотой 120 Гц, разрешением HD+ и яркостью 700 нит, чипом MediaTek Helio G81, камерой на 13 Мп, аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, наличием стереодинамиков, 3,5-мм аудиоразъема, ИК-порта и защиты по стандарту IP64.

Следом идет Samsung Galaxy A07 стоимостью от 7,9 тыс. руб. Он получил IPS-дисплей на 6,7 дюйма с HD-разрешением, частотой 90 Гц и яркостью 480 нит, чип MediaTek Helio G99, камеры на 50 и 2 Мп, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Среди прочего отмечается наличие 3,5-мм разъема для наушников, защиты от влаги и пыли по стандарту IP54, а также отдельного слота microSD. Замыкает топ Infinix Hot 60i за 9,3 тыс. руб., оснащенный IPS-дисплеем на 6,7 дюйма с HD-разрешением, частотой 90 Гц и яркостью 700 нит, чипом MediaTek Helio G81, камерой с разрешением 50 Мп, батареей емкостью 5160 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, стереозвуком, защитой IP64, 3,5-мм миниджеком, NFC и ИК-портом.