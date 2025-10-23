Обнаружен прячущийся в солнечном свете околоземный астероид

Исследования, проведенные учеными из Института науки Карнеги (США), привели к неожиданному открытию нового астероида вблизи Земли, сообщает Universe Today. Астероид 2025 SC79, ставший 39-м в группе астероидов «Атиры», стал объектом пристального внимания астрономов. Эта группа астероидов известна тем, что вращаются вокруг Солнца полностью находятся внутри орбиты Земли, что делает их трудными для наблюдения из-за яркого солнечного света.

Астероид 2025 SC79 обнаружен 27 сентября астрономом Скоттом Шеппардом с помощью камеры темной энергии на телескопе Blanco Национального научного фонда США.

У астероида уникальные расположение и орбита. Его орбитальный период составляет всего 128 дней, что делает его третьим по скорости среди известных астероидов. Он пересекает орбиту Меркурия, и никогда не выходит за орбиту Венеры, это также редкое явление среди астероидов. И, таким образом, он не представляет угрозы нашей планете.

Этот астероид обладает диаметром около 700 метров, так что вполне способен вызвать катастрофические последствия в случае столкновения с Землей. Несмотря на это, 2025 SC79 остается относительно трудно обнаружимым объектом из-за своей близости к Солнцу, что ограничивает его наблюдения.

Позднее, с использованием телескопов Gemini и Magellan, наличие астероида было подтверждено, что позволило ученым установить его характеристики с большой точностью. Важно понять, как астероид мог оказаться на такой орбите и выдерживать интенсивное воздействие солнечного тепла. Возможно, он был когда-то частью главного пояса астероидов. Это может помочь в понимании более широких процессов, происходящих в Солнечной системе.

Шеппард подытожил, что понимание того, как астероиды оказываются в таких труднодоступных для наблюдения местах, может сыграть ключевую роль в защите нашей планеты от потенциальных столкновений в будущем.