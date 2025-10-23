В России отменили аукцион на частоты для 5G в 2025 году

В России в 2025 году аукцион на частоты для развития 5G проводить не будут. Об этом заявил начальник Управления разрешительной работы в сфере связи Роскомнадзора Владимир Родионов на форуме «Спектр-2025» 22 октября, сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

По его словам, недавно в ведомство поступила от Минцифры отмена приказа о проведении аукциона. Эту информацию подтвердил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур.

Он пояснил, что те условия, которые были сформулированы комиссией в июне, предполагавшие построение сети в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, операторы связи не поддержали.

«Мы были вынуждены принять приказ по отмене процедуры», — заявил он.

Однако Дмитрий Тур отметил, что работа в этом направлении продолжается.

29 июня сообщалось, что Минцифры проведет аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России до конца 2025 года. Предполагалось, что на аукционе выставят два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц. Их начальная стоимость составляет 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей, подчеркивали в ведомстве. Каждый лот предполагал право на получение лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, по передачу данных и телематических услуг.