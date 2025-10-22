Открыты две планеты, похожие на Юпитер и Сатурн одновременно

Астрономы открыли две необычные экзопланеты, которые по своим характеристикам напоминают сразу и Юпитер, и Сатурн. Это сделала международная команда исследователей под руководством Калифорнийского университета в Ирвайне, используя данные космического телескопа TESS.

Планеты получили названия TOI-5916 b и TOI-6158 b. Они обращаются вокруг красных карликов - звёзд класса М, которые примерно вдвое меньше и легче Солнца. Их плотность сопоставима с плотностью Сатурна, а размеры - близки к Юпитеру.

TOI-5916 b имеет радиус 1,05 радиуса Юпитера и массу около 0,69 массы Юпитера. Она вращается вокруг своей звезды всего за 2,37 дня, находясь на расстоянии 0,028 астрономической единицы, поэтому температура на ней достигает около 440 °C.

Вторая планета, TOI-6158 b, немного меньше: 0,93 радиуса и 0,42 массы Юпитера. Год на ней длится 3,04 земных дня, а температура составляет примерно 362 °C.

Обе планеты находятся сравнительно недалеко по космическим меркам - в 592 и 639 световых годах от Земли. Исследователи считают, что эти горячие газовые гиганты помогут лучше понять, как формируются планеты, похожие на юпитерианские, у других звёзд.