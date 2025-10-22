Имя забытой царицы майя нашлось на каменной плите в древнем городе

В древнем городе майя Коба на полуострове Юкатан археологов озадачила каменная плита с надписью, которая раскрыла неожиданного правителя этого города. Расшифровка текста показала, что в VI веке здесь правила женщина - правительница по имени Иш Чак Чьена.

Плиту нашли сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики (INAH). Коба в те времена была важным политическим и религиозным центром майя. Надпись связана с местным священным водоемом, а сам город в тексте назван "местом измельченной воды".

Иероглифы содержат даты, события, имена богов и правителей. В одном фрагменте говорится, что 12 мая 569 года нашей эры по приказу Иш Чак Чьены началось строительство учебного комплекса - древнего аналога института. В другом разделе она названа Иш Чак Ч'ин, и там говорится, что она же распорядилась построить площадку для священной игры в мяч.

Ученые считают, что оба имени относятся к одной правительнице. Надписи также рассказывают о ее воцарении, покровительствующих богах и значении Кобы в политической истории майя. Это открытие подтверждает, что женщины могли занимать ключевые позиции во власти у майя намного чаще, чем считалось ранее.