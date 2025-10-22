Над АЭС в американской Миннесоте зависло НЛО

Сотрудники полиции США засняли на видео неопознанный летающий объект, появившийся над атомной электростанцией. Трое офицеров из Миннеаполиса наблюдали светящийся НЛО с шестью разноцветными кольцами, который завис на высоте приблизительно трех километров над станцией.

Согласно отчету, один из правоохранителей направился к объекту на патрульном автомобиле, в то время как двое других продолжали вести наблюдение из гаража. Они описали объект как способный двигаться с низкой и гиперзвуковой скоростью, создавая подъемную силу без какого-либо звука.

Инцидент произошел еще в феврале, однако запись была обнародована лишь 20 октября. Появление НЛО над стратегически важным объектом вызвало удивление и беспокойство среди пользователей социальных сетей, сообщает Daily Mail.

Ранее ученые обновили протокол на случай первого контакта с инопланетянами. Поправки были одобрены на Международном астронавтическом конгрессе (МАК) в Сиднее в 2025 году. Первый протокол такого рода был разработан 36 лет назад, в 1989 году. В 2010 году его положения скорректировали. Новое обновление касается ряда важных аспектов. Оно отражает растущую сложность работы с крайне деликатными темами в современном мире, особенно если речь идет о социальных сетях.

До этого сообщалось, что жители США за полгода сообщили о более чем 2200 случаях, связанных с НЛО. Согласно статистике, наибольшая активность наблюдателей пришлась на январь, когда поступило более 560 сообщений. К июню сообщений стало меньше, в июле вновь отмечен рост: только за первую неделю поступило 87 сигналов.