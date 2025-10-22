По Млечному Пути прокатилась гигантская волна, сдвигающая звезды

Астрономы обнаружили в диске Млечного Пути гигантскую волну, которая протянулась на десятки тысяч световых лет и смещает звезды с их орбит. Об этом сообщается в новом исследовании на основе данных космического телескопа Gaia Европейского космического агентства.

По наблюдениям, волна распространяется из центра галактики наружу - подобно кругам на воде после брошенного камня. Она поднимает и опускает звезды, охватывая область на расстоянии 30-65 тысяч световых лет от центра Млечного Пути. Для сравнения: диаметр всей нашей галактики - около 100 тысяч световых лет.

Компьютерные модели подтвердили, что это не случайное движение вещества, а настоящая гравитационная волна, нарушающая структуру звездного диска. При этом, как объясняет ведущий автор работы Элоиза Поджо из INAF, форма волны и характер движения звезд полностью соответствуют физической модели волнового процесса.

Главная загадка - происхождение этой колоссальной галактической ряби. Одна из гипотез предполагает, что миллиарды лет назад Млечный Путь столкнулся с карликовой галактикой, и до сих пор "отголоски" этого события проходят по диску, вызывая гигантские колебания.