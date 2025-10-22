Подтверждающий Библию артефакт раскопали в Иерусалиме

В Иерусалиме археологи обнаружили находку, которая напрямую перекликается с библейскими событиями. Недалеко от Храмовой горы исследователи Управления древностей Израиля раскопали небольшой фрагмент керамики с клинописью возрастом около 2700 лет - это первая ассирийская надпись, найденная в городе.

На осколке длиной всего 2,5 сантиметра сохранился текст на аккадском языке. Анализ показал, что глина происходит из района реки Тигр - центра Ассирийской империи. Надпись носит фискальный характер: речь идет об отсрочке платежа и упоминается должность ассирийского чиновника, известного как "держатель бразды правления" - титул, встречающийся в других ассирийских источниках.

Судя по содержанию, это может быть часть налогового уведомления, отправленного ассирийским правителем иудейскому царю. Такая трактовка совпадает с библейским описанием, где говорится, как Иудея стала вассалом Ассирии.

Археологи предполагают, что найденный фрагмент был частью буллы - официальной царской печати, которой скрепляли документы и письма для лиц высокого ранга. Это делает находку уникальным письменным подтверждением дипломатических и политических отношений между Иудеей и Ассирией.