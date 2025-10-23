Следы возрастом 270 млн лет показали, как ходили предки млекопитающих

На испанском острове Майорка ученые сделали необычное открытие, они обнаружили отпечатки лап существ, живших здесь 270 миллионов лет назад. Эти следы принадлежат горгонопсианам — саблезубым хищникам, которых считают одними из первых предков млекопитающих.

Исследование, опубликованное в Paleogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, под руководством Эудальда Муджала из Штутгартского государственного музея (Германия) естественной истории.

Шаг, изменивший эволюцию

В каменных слоях, некогда бывших берегом пермской реки, сохранилась дорожка, оставленная животным размером с среднюю собаку. Судя по отпечаткам, горгонопсиан передвигался уверенно, держа конечности прямо под туловищем — так же, как современные млекопитающие. Это резко отличало его от рептилий того времени, чьи ноги были широко расставлены по бокам.

Такое строение тела стало важным шагом в эволюции — именно прямая осанка и более экономичная походка позволили потомкам терапсид, к которым относился горгонопсиан, стать предками млекопитающих и динозавров.

Палеонтологическая сенсация Майорки

Годом ранее, в 2024-м, неподалеку нашли череп и другие части скелета похожего животного. Хотя находка была неполной, палеонтологи оценили длину черепа примерно в 18 сантиметров. По расчетам исследователей, животное весило около 30–40 килограммов — примерно как небольшая овчарка. Новые отпечатки подтвердили, что такие хищники бродили по территории современных Балеарских островов около 280–270 миллионов лет назад, когда здесь простирались заболоченные равнины.

«Найти и следы, и кости в одном и том же геологическом слое — археологическое чудо. А связать их с одним видом — настоящее везение», — отмечает Муджал.

Отпечатки лап показали, что зверь имел крупные когти и делал длинные шаги, словно шел по мягкому берегу. Ученые рассчитали расстояние между следами, угол поворота лап и даже примерную длину шага, что позволило воссоздать его походку и поведение.

Такая находка дает возможность увидеть, как именно происходил переход от «распластанных» рептилий к более подвижным и устойчивым животным. Это был период экспериментов природы, когда появлялись первые формы ходьбы, которые позже станут нормой для млекопитающих.

«Эти следы фиксируют момент, когда наши далекие предки начали ходить по-новому. Это был ключевой шаг в развитии локомоции — способности двигаться эффективно, экономно и быстро», — объясняет Муджал.

Сегодня Майорка известна своими курортами, но в последние годы остров становится точкой притяжения для палеонтологов. Здесь уже нашли новый вид древней рептилии Tramuntanasaurus и частичные скелеты горгонопсианов. Новые следы дополняют картину пермского мира, когда на Земле господствовали странные звероподобные существа, только начинавшие путь, который миллионы лет спустя приведет к появлению млекопитающих.

«Каждая такая находка помогает понять, как жизнь шаг за шагом превращалась в то, что мы видим сегодня», — подытожил Муджал.