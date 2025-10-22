В NASA предложили новую гипотезу, объясняющую парадокс Ферми

Астрофизик NASA Робин Корбет предложил новую гипотезу, которая объясняет парадокс Ферми — отсутствие достоверных фактов наблюдений деятельности внеземных технологически развитых цивилизаций, которые, по мнению ученых, должны существовать. Его работа опубликована в электронном архиве ArXiv.org.

Отмечается, что гипотеза Корбета еще не прошла рецензию. До сих пор считалось, что человечество не наблюдает явных признаков существования внеземных цивилизаций из-за их скрытности или катастрофы. Корбет же убежден, что все дело в «радикальной обыденности» — цивилизации в нашей галактике существуют, но их технический уровень не превышает наш значительно и скорее сопоставим с современным земным.

Таким образом внеземные цивилизации не обладают технологиями межзвездных путешествий, построения мегаструктур или других «супернаучных» достижений, которые позволили бы им быть легко обнаружимыми.