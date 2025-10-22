В США могут ликвидировать NASA

В США могут закрыть Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщает NewsWire.

По информации источника, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации агентства. При этом, ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выступил с критикой в адрес исполняющего обязанности руководителя NASA Шона Даффи.

Эту информацию подтверждает издание Hindustan Times. Как сообщает источник, потери от закрытия агентства может компенсировать частный сектор. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

«Правительство Трампа объявило о масштабном сокращении бюджета NASA в 2026 финансовом году, что, по данным неправительственной организации Planetary Society, привело к отмене 41 космической миссии. Однако официальных сообщений или подтверждений, указывающих на то, что правительство закрывает NASA, нет», — сообщает источник.

Ранее Маск раскритиковал временно исполняющего обязанности главы НАСА Шона Даффи и намеренно исказил его фамилию.