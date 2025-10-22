Пользователи Telegram сообщают о сбоях в мессенджере

У пользователей из ряда регионов, в том числе из Татарстана, не прогружаются медиафайлы и не отправляются сообщения

Технические неполадки парализовали работу мессенджера Telegram в ряде регионов России. По сообщениям пользователей, в приложении наблюдаются серьезные сбои в функционировании основных сервисов.

Проблемы с отправкой сообщений стали главной жалобой пользователей. Многие абоненты сообщают, что не могут обмениваться текстовыми сообщениями с собеседниками. Кроме того, зафиксированы жалобы на то, что не прогружаются медиафайлы.

В Татарстане также наблюдаются сбои и жалобы.

На этой неделе в мессенджере уже фиксировали масштабный сбой.