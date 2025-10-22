Отец Илона Маска заявил о превосходстве человеческого ума над ИИ

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол в ходе открытой встречи с IТ-сообществом Татарстана заявил, что при принятии управленческих решений человеческий интеллект остается сильнее искусственного интеллекта (ИИ), сообщил IТ-парк имени Башира Рамеева.

В рамках визита в Татарстан Маск познакомился с ключевыми направлениями развития информационных технологий в республике. Его заявление прозвучало на фоне разговора об использовании ИИ в кадровой политике в частном секторе, передает IТ-парк.

"Возможно, я старомоден, но ИИ не умнее нас. Мы умнее ИИ", – подчеркнул Маск-старший.

Он пояснил, что при необходимости совета по развитию бизнеса предпочел бы обратиться к опытным живым консультантам, а не к ИИ.

Ранее сообщалось, что Эррол назвал Москву самой впечатляющей столицей в мире, раскритиковав при этом Вашингтон и Лондон за высокий уровень уличной преступности. Он также выразил восхищение красотой Большого театра, охарактеризовав его как выдающийся.