Древний гранитный щит обнаружили под ледником Западной Антарктиды

Под ледником Западной Антарктиды обнаружили гигантский гранитный щит. Массивный скалистый объект достигает 100 км в ширину и семи км в толщину.

Ученые из Британской антарктической службы определили, что гранитная плита погребена под ледником Пайн-Айленд. Вероятно, она сформировалась в юрском периоде. Но обнаружить ее удалось только сейчас благодаря загадочным розовым валунам, разбросанным по замерзшим вулканическим вершинам континента.

Каменные глыбы на высоких горных вершинах десятилетиями ставили ученых в тупик. В ходе нового исследования удалось установить, что это осколки гранитного гиганта, некогда перенесенные ледниками.

Британские ученые проанализировали розовые граниты с вершин Гудзонских гор. Они резко контрастировали с лежащими под ними черными базальтами. Изучив радиоактивный распад минералов в микроскопических кристаллах, команда определила, что породы сформировались около 175 миллионов лет назад. Они оказались на 75 миллионов лет старше большинства горных пород в западной части Антарктиды.

Дополнительные сведения удалось получить в ходе аэрофотосъемки региона. Ученые зафиксировали едва заметные изменения в гравитационном поле Земли и выявили геологический сигнал из-под ледника Пайн-Айленд. Он соответствовал залеганию гранита.

Собрав данные воедино, ученые раскрыли историю происхождения валунов. В далеком прошлом, когда ледяной покров был намного толще, ледник Пайн-Айленд вытаскивал валуны из скалистого ложа и переносил их на вершины гор. Поскольку розовые валуны были найдены только на половине гор, можно заключить, что существовали две отдельные ледяные реки, несущие материал.

Сейчас ледник Пайн-Айленд является одним из самых быстро тающих в Антарктиде. Открытие гранитной глыбы изменит представление ученых о будущем этого региона, сообщает The Daily Mail.

