Правда ли, что жабы обладают психоделическими свойствами?

В 2022 году Служба национальных парков США опубликовала размытое фото жабы, снятое на камеру ночного видения, и настоятельно попросила посетителей парков воздержаться от облизывания жаб. Но правда ли у жаб есть психотропные свойства, или это всего лишь городская легенда? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Wikipedia

Да, некоторые виды жаб действительно выделяют мощные психотропные химикаты через кожу — но, скорее всего, облизав такую жабу человек попадет в больницу, а не испытает приятные ощущения.

Одна из таких жаб — Incilius alvarius, или колорадская жаба. На ее голове находятся ядовитые железы, выделяющие химикат 5-MeO-DMT, или 5-метоксидиметилтриптамин. Он воздействует на организм, оказывая эффект на рецепторы серотонина в мозге. Вещество действует примерно 15-30 минут и может вызвать эйфорию, ощущение пустоты или нечто близкое к клинической смерти, а также амнезию. Иногда химикат даже приводит к полной потере человеком чувства себя — после этого принявший 5-MeO-DMT может даже забыть тот факт, что он вообще принял вещество.

Однако у 5-метоксидиметилтриптамина нет психоделических эффектов при оральном приеме, поэтому ощутить что-то, лизнув ядовитую жабу, не получится — нужны более сложные методы. Помимо этого, сам акт грозит серьезными проблемами для здоровья. Даже домашние животные, облизавшие колорадскую жабу, могут попасть в реанимацию.

Дело в том, что эти жабы также выделяют химикаты, известные как сердечные гликозиды. Данные соединения увеличивают силу сокращения сердечной мышцы, что очень быстро может стать опасным — появляется риск потенциально смертельной аритмии сердца.

Побочные эффекты не мешают браконьерам ловить колорадских жаб и собирать их выделения на продажу. Хотя поимка и добыча 5-MeO-DMT с диких жаб незаконна, ученых интересует потенциал синтетического аналога вещества. По сравнению с более традиционными психоделиками, какими как ЛСД или псилоцибин, о влиянии 5-MeO-DMT на человеческий мозг наука знает достаточно мало.

На данный момент чуть больше 100 человек прошли сканирование мозга под воздействием типичных психотропных веществ, но эти опыты проводились под эффектом более изученных химикатов. Об эффекте 5-MeO-DMT отзывы другие: люди, испытавшие его на себе, рассказывают не о классических галлюцинациях, а о чем-то больше похожем на «полную отключку».

Отталкиваясь от этих свидетельств, некоторые специалисты предполагают, что эффект 5-MeO-DMT происходит от тех же мозговых путей, что страдают в результате определенных типов припадков. Помимо этого, исследователей интересует потенциал химиката в качестве антидепрессанта: ранние опыты показывают, что препарат способен улучшать симптомы депрессии в течение дня.