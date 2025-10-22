Могут ли в России полностью запретить Telegram и WhatsApp*

Временные ограничения работы мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) направлены на защиту от злоумышленников, но полного их запрета не планируется. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов, слова которого приводит News.ru.

Накануне на юге России наблюдались сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp*. В частности, по данным СМИ, они не работали в Ростове-на-Дону даже по Wi-Fi. Сегодня сбои в работе мессенджеров в южных регионах страны продолжаются.

В Роскомнадзоре, комментируя ситуацию, пояснили, что «принимаются меры по частичному ограничению работы WhatsApp* и Telegram для противодействия преступникам».

По словам депутата Госдумы Андрея Свинцова, нет никаких разговоров о полной блокировке Telegram и WhatsApp* на территории России.

«Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», — пояснил парламентарий.

Он также назвал временной мерой, необходимой для борьбы с мошенничеством, введение ограничений на работу WhatsApp* и Telegram в южных регионах России.

