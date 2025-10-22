Ученые предупредили об опасности фитнес-приложений для психики

Популярные приложения для подсчета калорий и отслеживания тренировок нередко вызывают у пользователей чувство вины, разочарования и стыда, что может подрывать их мотивацию и негативно сказываться на здоровье. К такому выводу пришли исследователи из Лондонского университетского колледжа, проанализировав более 58 тысяч сообщений в Twitter о пяти популярных фитнес-приложениях. Работа опубликована в журнале British Journal of Health Psychology (BJHP).

Ученые использовали искусственный интеллект для отбора почти 14 тысяч сообщений с негативной окраской. Анализ показал, что пользователи часто испытывали стыд из-за «вредной» еды, раздражение из-за постоянных уведомлений о калориях и разочарование от медленного прогресса. Иногда это приводило к полному отказу от приложений и фитнес-целей.

«Мы обнаружили множество постов, в которых люди обвиняли себя и чувствовали, что недостаточно стараются. Такие эмоции могут не помогать, а, наоборот, вредить мотивации и здоровью», — объяснила руководитель исследования доктор Паулина Бондаронек из Института информатики здравоохранения.

По ее словам, приложения слишком часто делают упор на жесткий подсчет калорий и численные цели, игнорируя психологическое состояние пользователей.

«Вместо узких показателей успеха вроде сброшенных килограммов стоит сосредоточиться на общем самочувствии и удовольствии от активности», — добавила она.

Ученые заметили, что строгие цели и «серии» (например, ежедневные отчеты без пропусков) часто вызывали тревожность и выгорание. Некоторые посты показывали, как мотивация превращается в принуждение. Один пользователь признался, что отправился в спортзал, чувствуя себя «несчастно объевшимся», чтобы «исправить» свой рацион — то есть тренировался не ради удовольствия, а из чувства вины.

Ученые призывают разработчиков пересмотреть подход: меньше акцента на цифрах и калориях, больше — на эмоциональном благополучии и поддержке.