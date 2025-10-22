Космический фонарь раскрыл недоступные стороны Вселенной

Ученые разработали и впервые применили новую технологию, позволившую сделать самое четкое изображение звезды в истории наблюдений с наземных телескопов. Об этом сообщает журнал The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Прорыв в космических наблюдениях получился благодаря так называемому фотонному фонарю. Это устройство делит свет любой звезды на отдельные каналы, сохраняя мелкие детали, которые при обычной съемке теряются.

Так астрономы смогли получить точное изображение диска звезды Бета Малого Пса, расположенной на расстоянии около 162 световых лет от Земли. Диск состоит из водорода, и ученые впервые заметили, что он не симметричен: одна его часть ярче и плотнее другой.

Обычно сверхчеткие изображения космоса получаются путем объединения данных нескольких телескопов, но в этот раз справился один – 8-метровый телескоп Subaru, на который установили новый прибор FIRST-PL.

"Мы получили изображение, в пять раз превосходящее по разрешению то, что можно было достичь ранее", – рассказала соавтор работы, аспирантка Ю Чжон Ким.

Как пояснил профессор физики и астрономии Майкл Фицджеральд, технология фотонного фонаря открывает новое измерение в наблюдательной астрономии. По прогнозам разработчиков, метод позволит рассматривать дисковые структуры, экзопланеты и активные ядра галактик с огромной детализацией.

