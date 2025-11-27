Страх — эмоция, знакомая каждому. Учащенный пульс, потеющие ладони, боль и животе — верные симптомы ужаса, предчувствия чего-то недоброго. Но может ли страх быть заразительным? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

Инстинкт выживания

Для того, чтобы понимать страх, сначала стоит понять контекст, в котором он появился. По умолчанию, страх должен быть заразительным: он представляет собой примитивную систему, которая эволюционировала параллельно физическим угрозам. Если один человек боится хищника, другие должны это заметить и отреагировать, даже если они не видят угрозу прямо. Перенимая знания о том, чего стоит бояться, от сородичей, люди смогли выжить.

Ощущение чужого страха активирует амигдалу — часть мозга, отвечающую за угрозы. Амигдала затем отправляет сигнал в гиппокамп, чтобы активировать нервную систему и выбросить в организм адреналин, ускоряющий пульс и дыхание. Другими словами, в человеке срабатывает реакция «бей-или-беги» — она генерирует всплеск энергии, необходимый для борьбы или бегства от угрозы.

Имитация страха

Люди естественным образом подражают друг другу. Многие эмоции по своей природе социальны; мы не только ощущаем их, но и делимся ими с окружающими. Копирование эмоций, таких как страх, является фундаментальной частью взаимопонимания.

Исследования показывают, что люди могут выработать страх объекта, просто наблюдая за тем, как он шокирует других. Даже напуганные лица, появляющиеся слишком быстро для сознательного восприятия, способны активизировать амигдалу — то есть, страх вполне может распространяться бессознательно. Таким образом, человек, вероятно, способен перенять чужой страх, даже не попадая в страшную ситуацию лично.

Другие животные, вроде некоторых грызунов, тоже могут имитировать страх. Крысы, слышащие крики боли других крыс, цепенеют от страха. Данная эмоция может передаваться множеством путей; люди в основном полагаются на зрение и слух, тогда как животные — на запахи и звуковые сигналы.

Могут ли люди учуять страх

Животные в целом сильно реагируют на запахи. В напуганном или раненом состоянии многие животные, от рыбок-данио до муравьев, вырабатывают феромоны, играющие роль своего рода обонятельного сигнала тревоги. Так они могут предупредить других о потенциальной опасности и вызвать страх среди представителей своего вида.

Годами ученые сомневались, что люди способны учуять страх обонянием, поскольку в человеческом организме нет функционального органа для обнаружения феромонов. Но научные опыты показали, что это не так — мы действительно можем почувствовать страх нюхом.

Например, в ходе одного эксперимента ученые собрали образцы пота людей, собиравшихся прыгнуть с парашютом, и тех, кто занимался на беговой дорожке. После этого участники опыта понюхали ватные диски, смоченные потом — и образец парашютиста вызвал повышенную активность центра страха. То есть, люди все-таки могут чувствовать страх обонянием, пусть и на подсознательном уровне.

Почему реакция на страх проявляется по-разному

Механизм страха у всех людей работает одинаково, потому что связи между нейронами мозга выстроены по одной и той же схеме. Но каждый реагирует на страх по-своему из-за различий в генетике, жизненном опыте и уровне эмпатии. Менее эмпатичный человек может ощутить менее острый страх, находясь в компании испуганных людей, и наоборот — более эмпатичные люди сопереживают чужому страху сильнее.

Помимо этого, те, кто обладает определенными знаниями или опытом, тоже могут почувствовать себя в меньшей опасности. Если из террария в зоопарке сбежала дикая змея, обученный зоолог понимает, что, на самом деле, сбежавшая змея безобидна, и потому на него не повлияет паникующая толпа посетителей.

Наконец, некоторые люди более склонны ощущать чужой страх на биологическом уровне — по крайней мере, если их предки пережили катастрофы или войны. Гены могут меняться в результате столь травматичного опыта, из-за чего дети, унаследовавшие их, становятся более пугливыми, потому что травма влияет на выражение генов, связанных со стрессом.